Основателя Cirque du Soleil задержали по подозрению в распространении марихуаны

Создатель Cirque du Soleil Ги Лалиберте был задержан в среду полицией Французской Полинезии, сообщает телеканал Polynesie Premier. Господина Лалиберте арестовали по подозрению в распространении наркотиков. Как пояснили в прокуратуре, еще несколько недель назад полиция задержала одного из приближенных людей Лалиберте за хранение наркотиков. В телефоне мужчины, имя которого не раскрывается, были обнаружены фотографии плантаций марихуаны. Как выяснилось, она выращивается на личном острове Лалиберте Нукутепипи, находящемся во Французской Полинезии. Теперь основателя Cirque du Soleil подозревают в распространении наркотиков.

Агентство AFP со ссылкой на компанию Ги Лалиберте Lune Rouge сообщает, что он «полностью отрицает любые слухи, связывающие его с продажей или распространением наркотиков», а марихуана на острове выращивается исключительно в медицинских целях и для личного пользования.

Кирилл Сарханянц