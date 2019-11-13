Почти миллиону нижегородцев сделаны прививки от гриппа Абсолютное большинство привиты за счет средств федерального бюджета.

Более 975 тысяч жителей Нижегородской области Нижегородской области получили прививку от гриппа.

Такие данные сообщили «ЪFM Нижний Новгород» в региональном Роспотребнадзоре.

За счет средств федерального бюджета привито более 300 тысяч детей и 650 тысяч взрослых, входящих в так называемые группы риска. Еще более 25 тысяч человек привиты за счет средств работодателя и других источников.

О том, где можно привиться, и кто может это сделать бесплатно, рассказала «КоммерсантъFM Нижний Новгород» заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Наталья Гришина.

По данным Роспотребнадзора на текущий день в Нижегородской области регистрируется низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.