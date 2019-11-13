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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Почти миллиону нижегородцев сделаны прививки от гриппа

Абсолютное большинство привиты за счет средств федерального бюджета.

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Более 975 тысяч жителей Нижегородской области Нижегородской области получили прививку от гриппа.


Такие данные сообщили «ЪFM Нижний Новгород» в региональном Роспотребнадзоре.

За счет средств федерального бюджета привито более 300 тысяч детей и 650 тысяч взрослых, входящих в так называемые группы риска. Еще более 25 тысяч человек привиты за счет средств работодателя и других источников.

О том, где можно привиться, и кто может это сделать бесплатно, рассказала «КоммерсантъFM Нижний Новгород» заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Наталья Гришина.

По данным Роспотребнадзора на текущий день в Нижегородской области регистрируется низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.

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