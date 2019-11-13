В Ростове ликвидировали метамфетаминовую лабораторию

Полицейские обнаружили в Ростове лабораторию по производству метамфетамина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. Правоохранители задержали местного жителя, который использовал территорию своего подворья для производства наркотического вещества. Для этого он специально помещение, откуда было изъяты необходимые ингредиенты, химические реактивы, лабораторное оборудование и психотропное вещество массой более 5,5 кг, на общую сумму более 5,5 млн руб.

«Для хранения готовых наркотиков задержанный в своем помещении оборудовал специальные хранилища, в которых обнаружено вещество, приготовленное для продажи жителям донского региона. Фигурант рассказал, что официально нигде не работает, занимается ремонтом автомашин. Подозреваемый признался, что сам тоже является наркозависимым и все, что готовит, тестирует на себе», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

Дарья Голякова