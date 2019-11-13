Чиновники Росреестра торговали землей

В Ульяновской области приговорены к лишению свободы в колонии общего режима на сроки от четырех до 10 лет чиновники БТИ и регионального управления Росреестра, оформившие на своих родственников и знакомых земельные участки по подложным документам на общую сумму 23 млн руб. Члены ОПГ выбирали в муниципалитетах бесхозные и неучтенные участки, подделывали документы на них, а затем продавали. Инициатор мошенничества свою вину признал частично. Один из участников Ренат Якупов считает себя невиновным и заявляет, что лишь выполнял работу риэлтора.

В понедельник Ульяновский областной суд оставил в силе решение Железнодорожного районного суда Ульяновска, приговорившего к большим срокам лишения свободы четверых членов ОПГ, похищавших, а затем продававших земельные участки в муниципалитетах. Расследование вел отдел по особо важным делам СУ СКР совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ.

Как во вторник сообщила прокуратура Ульяновской области, 38-летний замначальника Ульяновского отдела (по Ульяновскому и Цильнинскому районам) регионального управления Росреестра Дамир Тукаев «организовывал изготовление поддельных распоряжений руководителя органа МСУ о якобы выделении подконтрольным ему лицам муниципальных земельных участков», а риэлтор Ренат Якупов организовывал незаконную регистрацию прав собственности. Кроме того, отмечают в прокуратуре, в реализации аферы также принимали участие инженер отдела землеустройства Ульяновского ГУП БТИ Александр Морозов и ведущий специалист-эксперт отдела регистрации прав на земельные участки регионального управления Росреестра Александр Токарев».

По словам прокурора отдела гособвинителей прокуратуры Ульяновской области Олега Шушина, всего в деле 44 эпизода по 47 земельным участкам в Ульяновске и Ульяновском районе. По данным следствия, члены ОПГ подбирали бесхозные, но при этом ценные участки, которым еще не был присвоен кадастровый номер, проводили межевание с присвоением номера (в основном в Лаишевке, а также в Ундорах), а затем оформляли передачу участка «в основном на родственников Якупова, а также на друзей Тукаева, Морозова и Токарева», изготавливая поддельные «давние» распоряжения глав муниципальных образований, работавших еще в 90-х годах прошлого века. Дамир Тукаев, работая в структуре Росреестра, изготовил бланки по подобию тех, что использовались в 90-х годах, впечатывал на старой пишущей машинке необходимый текст, на бланки ставились подписи по примеру подписей глав муниципалитетов того времени, а Ренат Якупов, изготовив копии штампов тех времен, ставил на распоряжения печати и передавал документы в архивный сектор. Инициатором следствие считает Дамира Тукаева, «поскольку это он все придумал и разработал», «а потом уже совместно с Якуповым они разработали конкретный план». Всего они успели продать 17–18 участков, «а от тех, что продать не успели, после возбуждения уголовного дела начали лихорадочно отказываться в пользу государства». Проданные участки уже вряд ли удастся вернуть: покупатели уже обращались в суд, и тот уже признал их добросовестными приобретателями. По словам господина Шушина, участки, от которых обвиняемые не отказались в пользу государства, прокуратура намерена вернуть государству через суд. Общий ущерб, нанесенный казне членами ОПГ с августа 2013 года по июль 2015 года, прокуратура оценивает в 22,9 млн руб.

На следствии Дамир Тукаев сначала заявлял о своей невиновности, затем признал вину частично, утверждая, что как таковой ОПГ не было и был один эпизод, а не 44. «А Якупов и Морозов до конца своей вины не признавали, заявляя о своей невиновности»,— добавил Олег Шушин.

Тем не менее суд признал подсудимых виновными в мошенничестве с использованием служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору и организованной группой (ч. 2–4 ст. 159 УК РФ), апелляционная инстанция в целом согласилась с приговором. Дамир Тукаев приговорен к 10 годам колонии общего режима со штрафом 1 млн руб., Ренат Якупов — к восьми годам и шести месяцам колонии общего режима со штрафом 750 тыс. руб., Александр Морозов — к восьми годам колонии со штрафом 700 тыс. руб., Александр Токарев — к четырем годам колонии со штрафом 300 тыс. руб. Кроме того, по иску прокурора Дамир Тукаев, Ренат Якупов и Александр Морозов должны солидарно выплатить в пользу Ульяновска 9,2 млн руб., по иску Ульяновского района все четверо — еще 2 млн руб.

Будет ли Дамир Тукаев обжаловать приговор в кассационной инстанции, не известно. По словам его назначенного адвоката, подзащитный присутствовать на заседании апелляционной инстанции не пожелал, от адвоката отказывался.

В то же время адвокат Рената Якупова Светлана Лакалина заявила “Ъ”, что будет направлена кассационная жалоба, поскольку ее подзащитный не считает себя виновным. «Он и на следствии, и в суде пояснял, что действовал только как риэлтор, и ни в какие мошеннические схемы ни с кем не вступал, а по приговору 2017 года по аналогичным эпизодам с Тукаевым, но другими участками, Якупов был оправдан»,— заявила адвокат.

Сергей Титов, Ульяновск