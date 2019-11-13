Возбуждено новое дело о картельном сговоре в медицине на 250 млн рублей в Самарской области

Правоохранители выявили признаки ограничения конкуренции при проведении торгов для госучреждений здравоохранения Самарской области. В связи с этим Самарское УФАС возбудило дело, сообщает самарское региональное отделение Общероссийского народного фронта.

«Несколько десятков фирм с 2013 по 2017 годы осуществляли поставки расходных медицинских изделий, медицинского оборудования, а также осуществляли услуги по аренде медоборудования для нужд различных больниц и диспансеров Самарской области. Все эти фирмы взаимосвязаны между собой и являются аффилированными лицами»,– говорится в сообщении.

Общественники установили, что названные фирмы взаимосвязаны, по совпавшим контактным данным компаний, а также их адресов и учредителей. Указанные компании совместно участвовали в торгах с 2013 по 2017 годы, что говорит «об отсутствии конкуренции, хотя в некоторых случаях видно, что подавались заявки и от других участников, но по различным причинам не были допущены», считают активисты.

При совместном участии этих фирм в торгах они добивались снижения начальной цены контракта на 0,5 – 1 % и выиграли 614 аукционов, включая 378, прошедших в Самарской области. По данным СПАРК-Маркетинга, с 2013 по 2018 годы были заключены контракты на общую сумму свыше 1,6 млрд руб.

Георгий Портнов