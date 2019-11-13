Петербургский вуз пытался отсудить у бывшей студентки около 1 млн рублей

Городской суд Санкт-Петербурга оставил без удовлетворения исковое требование Гуманитарного университета профсоюзов о взыскании с бывшей студентки почти 1 млн рублей. Финансовые претензии вуза были связаны с тем, что девушка, отучившись три месяца на платном отделении, так и не заплатила за обучение.

Как сообщает «Фонтанка.ру», в январе 2019 года ГУП обратился в суд с требованием взыскать с бывшей студентки стоимость обучения на первом курсе в размере 197 тыс. руб. и неустойку в размере 744 тыс. руб. В вузе пояснили, что такая крупная сумма сложилась из штрафа в размере 0,5% стоимости обучения за каждый день просрочки оплаты. Позднее ГУП уменьшил сумму требований, оценив затраты на обучение студентки в 131 тыс. руб., а проценты — в 539 тыс. руб.

В итоге суд с доводами университета согласился лишь частично, постановив обязать ответчицу выплатить в целом чуть больше 180 тыс. руб. Соответствующее решение было мотивировано тем, что «правовая природа неустойки не является способом обогащения».