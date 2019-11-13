Алтайские фермеры в 2020 году получат господдержку на развитие кооперации

Более 50 млн руб. направят на поддержку фермерской кооперации по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2020 году в Алтайском крае. Как сообщили в правительстве региона, реализация проекта началась в этом году.

С начала года уже 15 фермеров получили по этой программе поддержку на реализацию агростартапов. В частности, аграрии Волчихинского и Немецкого национального районов объединились в два кооператива. Сумма поддержки этих инициатив составила 52 млн руб. Сейчас фермеры активно приобретают скот, технику и оборудование. По данным министерства сельского хозяйства Алтайского края, сельхозпроизводители приобрели 434 головы крупного рогатого скота, два трактора, производственное оборудование.

Параллельно кооперативы налаживают рынки сбыта молока и работают по вовлечению фермерских и личных подсобных хозяйств в систему кооперации. Два кооператива должны выйти на плановый показатель — не менее 120 сдатчиков молока и мяса.

Реализация национального проекта рассчитана на шесть лет. За этот период в регионе на его исполнение направят более 500 млн руб.