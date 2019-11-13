Гострудинспекция Башкирии проверит обстоятельства гибели работника завода «Красный пролетарий»

Гострудинспекция в Башкирии расследует обстоятельства несчастного случая, произошедшего 11 ноября на стерлитамакском АО «Красный пролетарий». Во время гидравлических испытаний на заводе погиб 42-летний мастер ОТК. По невыясненным причинам в помещении, где он находился, произошел разрыв трубопровода, стоявший рядом мастер получил несовместимую с жизнью черепно-мозговую травму, отмечено в материалах инспекции.

АО «Красный пролетарий» производит нефтепромысловое оборудование и нестандартное оборудование для различных областей промышленности. 69%, по данным Kartoteka/ru, принадлежит через ООО «Техномашинвест» Сибагату Ишбаеву, остальное — физлицам. Аффилированных лиц предприятие раскрывало в последний раз 30 сентября 2017 года: тогда на 69,24% оно принадлежало ООО «Стерлитамакский механический завод» (на тот момент принадлежало Розалии Мударисовой), на 28,96% — генеральному директору Ильгизу Шарипову.

Майя Иванова