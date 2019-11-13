Илья Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелес кингс»

Российский нападающий «Лос-Анджелес кингс» Илья Ковальчук по решению руководства хоккейного клуба выведен из состава команды. В среду он не принял участия в матче против «Миннесоты». В матчах команды россиянин пока играть не будет, но ему разрешено участвовать в тренировках с перспективой возвращения в основной состав.

Хоккеист Илья Ковальчук летом 2018 года подписал с «Лос-Анджелес кингс» трехлетний контракт почти на $19 млн. В прошлом сезоне 36-летний россиянин пропустил около 20 матчей, за сезон набрал в 64 играх 34 очка (16 шайб + 18 передач), а коэффициент его полезности был «минус 26».

В нынешнем сезоне форвард провел за команду 17 матчей, в которых набрал девять очков (4-й результат в команде), забросил три шайбы и отдал шесть голевых передач, но коэффициент полезности оказался худшим в команде — «минус 10».

Для сравнения, у ведущего защитника Дрю Даути коэффициент «минус девять». В этой связи болельщики «Лос-Анджелеса» настаивают на обмене россиянина, которому, по их мнению, уже пора расстаться с профессиональным хоккеем.

Впрочем, о том, что Илья Ковальчук еще получит возможность вернуться в состав команды, сообщил главный тренер клуба Тодд Маклеллан, чей комментарий приводит журналист телеканала FoxSports Джон Розен в Twitter: «Ковальчук со всем согласен, как и остальные игроки, он получит возможность вернуться в состав. Мы должны относиться к нему, как к любому другому игроку. Тайлер Тоффоли, Адриан Кемпе и другие, у которых не все получалось, тоже были вынуждены пропускать матчи. Мы относимся ко всем одинаково».

Илья Ковальчук — олимпийский чемпион 2018 года и обладатель бронзы Игр-2002. Двукратный чемпион мира, двукратный серебряный и трехкратный бронзовый призер мировых первенств, двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА. В НХЛ он также играл за «Атланту» и «Нью-Джерси» и провел в регулярных чемпионатах НХЛ в общей сложности 897 матчей, в которых набрал 859 (436 + 423) очков.

Вера Мухина