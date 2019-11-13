Суд отказал «Агрокому» во взыскании 135 млн рублей с ФК «Ростов»

Арбитражный суд Ростовской области отказал компании «Агроком Холдинг» (входит в группу «Агроком» Ивана Саввиди) во взыскании 135 млн руб с футбольного клуба «Ростов». Решение опубликовано в картотеке суда.

Исковое заявление от компании суд принял в июне 2019 года. Поводом для обращения стал займ на 64 млн руб., который футбольный клуб получил от «Донского табака». В сумму иска также вошли проценты по займу, неустойка и судебные расходы. Однако суд встал на сторону ответчика.

Напомним, «Группа Агроком» была генеральным спонсором желто-синих в марте 2016 года. Тогда компания Ивана Саввиди и ФК планировали партнерские отношения на пять лет, однако они не продлились и года.

В октябре того же года «Агроком» объявил о прекращении финансирования «Ростова» в связи с тем, что клуб не исполняет своих обязательство по контракту. Тем не менее, за несколько месяцев «Агроком» предоставил донской команде более 500 млн руб., а Иван Саввиди заявлял о возможном возобновлении сотрудничества.

Как ранее писал “Ъ-Юг” в футбольном сезоне 2018/2019 официальным спонсором футбольного клуба «Ростов» стала компания «Тавр», входящая в российский агропромышленный холдинг «Группа Агроком».

Дарья Голякова