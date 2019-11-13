Юг России и Северный Кавказ в числе лидеров по выявленным фальшивым купюрам

В третьем квартале 2019 года в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах было выявлено 1235 поддельных денежных купюр Банка России. В целом по стране за указанный период времени было обнаружено 10 804 фальшивки, сообщили в регуляторе.

Чаще всего на Юге и Севрном Кавказе встречаются поддельные купюры номиналом 5 тыс. руб. (622 банкноты) и 1 тыс. руб. (351 банкнота). Реже попадаются фальшивые 50-рублевые купюры (1 штука), а поддельных 10-рублевых банкнот в третьем квартале вообще не выявлено. При этом, как сообщили в Южном ГУ Банка России, была выявлена одна фальшивая 10-рублевая монета. Доля банкнот, имеющих признаки подделки, номиналом 100, 200, 500 и 2000 рублей в общем количестве незначительна.

В регуляторе отмечают, что каждый человек может самостоятельно проверить подлинность имеющихся у него банкнот, через специальное мобильное приложение «Банкноты Банка России».

Василий Хитрых