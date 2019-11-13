Продажи грузовиков КамАЗ за октябрь выросли на 15%

Продажи грузовых автомобилей КамАЗ по итогам октября 2019 года составили 2,7 тыс. единиц, что на 15,4% больше прошлогодних данных. Набережночелнинский автоконцерн сохранил лидерство на рынке новых грузовиков России. Исследование провели специалисты аналитического агентства «Автостат».

Всего в октябре 2019 года в России продали 8,1 тыс. новых грузовых машин, что на 5,3% больше прошлогодних результатов. Второе место после КамАЗа занимает ГАЗ, продажи которого за месяц выросли на 9,5% и составили 852 машины. Тройку лидеров замыкает MAN с 557 проданными грузовиками. В пятерку лидеров грузового сегмента также попали Mercedes-Benz (533 грузовых автомобиля) и Volvo (494 машины).

Ранее сообщалось, что по итогам сентября 2019 года продажи грузовиков КамАЗ сократились до 1,9 тыс. машин.

"Ъ-Казань"