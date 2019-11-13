Экс-глава Алтая выведен из руководства реготделения «Единой России»

«Единая Россия» провела ротацию руководящих органов отделения партии в Республике Алтай. Как сообщили в пресс-службе реготделения, по итогам партконференции политсовет и президиум покинули пять человек.

Экс-глава Республики Алтай Александр Бердников и бывший первый вице-премьер региона Роберт Пальталлер выведены из политсовета и президиума. Вместе с ними президиум покинули депутат госсобрания региона Михаил Терехов и бывший парламентарий Никита Санин. Также из политсовета вышла активистка «Молодой гвардии» Алла Едешова.

В президиум вошли депутат Госдумы Иван Белеков, член генсовета «Единой России», секретарь Шебалинского местного отделения партии Эрчим Сарбашев и спикер регионального парламента Владимир Тюлентин. Политсовет пополнился председателями комитетов госсобрания Артуром Кохоевым и Сергеем Тимошенским, главой районной администрации и секретарями местных отделений партии.

В президиуме политсовета отделения «Единой России» в Республике Алтай состоит 11 человек, в самом политсовете — 33 человека.

О том, как прошла ротация в соседнем Алтайском крае, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Ротация от сохи»

Юлия Сасевич