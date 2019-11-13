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Самарского налоговика подозревают в посредничестве во взяточничестве

В Самарской области в отношении исполняющего обязанности начальника отдела досудебного урегулирования налоговых споров № 2 УФНС России по региону возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ (получение взятки). Об этом в среду сообщает областное СУ СК РФ.

По версии следствия, сотрудник налоговой службы получил от представителя коммерческой организации денежное вознаграждение в размере 100 тыс. руб. за незаконную перерегистрацию фирмы из Тольятти в Москву. При этом директором ОО стал иностранный гражданин. Незаконные действия пресекли сотрудники ФСБ, по материалам ведомства возбуждено дело.

Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства происшествия.

Андрей Сазонов


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