Таможенники арестовали партию шуб в торговом центре Ростова

Сотрудники южного таможенного управления совместно с Роспотребнадзором проверили магазин меховых изделий в одном из торговых центров Ростова и выявили партию шуб с нарушением маркировки, сообщает пресс-служба ведомства.

«Поводом для проведения проверочных мероприятий послужило обращение о реализации на территории крупного торгового центра города Ростова-на-Дону меховых изделий с нарушением (идентификационными) знаками», — говорится в сообщении.

У предпринимателя нашли 45 меховых шуб, не маркированных контрольными знаками. Таможенники арестовали партию товара, а на его владельца завели дело об административном правонарушении (ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ).

Дарья Голякова