В Самаре полиция разыскивает пострадавших от ОПГ «Неверовские»

Разыскиваются пострадавшие от действий организованного преступного сообщества «Неверовские» в Самарской области. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ранее Главное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по обвинению Сергея Неверова и участников его преступного сообщества в нападениях на граждан, в том числе – связанных с убийствами, в разных регионах страны.

На этапе предварительного следствия сотрудники УФСБ, ГУ МВД по Самарской области и следователи СК РФ установили причастность предполагаемых преступников к созданию ОПГ и руководству им. Часть «Неверовских» была задержана и арестована, остальных объявили в федеральный и международный розыск.

Сейчас правоохранители проверяют предполагаемых преступников на причастность к другим фактам противоправной деятельности в Татарстане, Республики Чувашии, Самарской, Ульяновской и Пензенской областях.

Пострадавших от действий ОПГ «Неверовские», а также свидетелей их преступлений просят обращаться по телефонам: +7-929-707-61-82, 8 (8482) 73-00-27. Конфиденциальность гарантирована.

«Неверовская» ОПГ была названа в честь руководившего ей криминального авторитета Сергея Неверова. Группировка базировалась в Тольятти. По информации открытых источников, ей принадлежали местные торговые комплексы, игровая сеть, ночные клубы, строительные компании и другие объекты.

Георгий Портнов