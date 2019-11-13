Причиной лесных пожаров на Кубани могли стать поджоги

В Краснодарском крае выявлены случаи возможного умышленного поджога леса, сообщил на совещании в Краснодаре министр природных ресурсов региона Сергей Еремин. По его данным, работники лесничеств обнаружили четырех граждан, которые могли поджечь лес, информация об этом передана в полицию, ведется проверка.

Как ранее сообщалось, в двадцати пяти муниципалитетах Краснодарского края введен особый противопожарный режим, особенно сложная обстановка сложилась в Туапсинском, Мостовском и Северском районах. По данным краевого министерства природных ресурсов, в период с 4 по 12 ноября отмечены более 30 случаев возгорания, при это очаги пожара возникали преимущественно в утренние часы в труднодоступных местах горной лесистой местности. Специалисты считают это признаком умышленного поджога лесных массивов, уточнил министр природных ресурсов края.

Анна Перова, Краснодар