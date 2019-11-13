Суд прекратил банкротное дело уфимского санатория «Салют»

Арбитражный суд Башкирии 5 ноября прекратил производство по делу о банкротстве принадлежащего республике ООО «Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия Салют», следует из материалов суда. Мотивировочная часть решения, изготовленная 12 ноября, пока не опубликована.

Заявление о признании предприятия банкротом в июле направило уфимское частное охранное предприятие «Тайпан», указав требования в размере 438 тыс. руб. Ранее с аналогичными заявлениями в суд обращались физлица, в 2018 году — налоговики и ООО «Торговая компания Уралпродукт». Позже, после погашения задолженности, все заявления были отозваны.

ООО «Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия Салют» управляет одноименным детским санаторием «Салют» в микрорайоне Зеленая роща в Уфе. Он расположен на берегу реки Уфы, занимается реабилитацией детей, перенесших различные заболевания и операции. До 2017 года предприятие существовало в статусе ГУП, затем было преобразовано в ООО со стопроцентным участием Башкирии. Выручка санатория в 2018 году, по данным Kartoteka.ru, составила 39,2 млн руб., чистый убыток — 3,3 млн руб. В 2018 году в отношении предприятия были возбуждены исполнительные производства на 11 млн руб., в текущем — на 316 тыс. руб. Главный актив предприятия — земельные участки в живописном месте Уфы.

В январе глава региона Радий Хабиров сообщал о планах ликвидации юрлица, управляющего санаторием, и создании нового «современного учреждения, в котором детям смогут оказать квалифицированную помощь». А вице-премьер Ленара Иванова рассказывала о намерении оборудовать в «Салюте» современный образовательный центр на 192 учащихся со стационарным отделением и мини-гостиницей.

Ирина Самойлова