Райффайзенбанк переоборудует здание «Омскагрегата» под бизнес-центр

Райффайзенбанк займется переоборудованием промышленного здания на территории Омского агрегаторного завода под бизнес-центр. Общая площадь здания — 4 тыс. кв. м. На обновленной площадке на правах долгосрочной аренды разместится омское IT-подразделение — Raiffeisen Techcenter (RTC), сообщили в банке. Соответствующее соглашение было подписано с ООО «Технопарк-Омск», управляющей недвижимостью. Объем инвестиций в переоборудование здания в Омске в компании не раскрывают.

Основные владельцы ООО «Технопарк-Омск» — бывший гендиректор и совладелец АО АК «Омскагрегат» Сергей Морев (26,87%) и ООО «Центр сделок с недвижимостью», контролирующий «Омскагрегат». «Омскагрегату» принадлежит 70% в ОАО «Высокие технологии» (30% — в собственности Омской области), созданном на базе Омского агрегатного завода, специализируется на производстве агрегатов для авиационной и ракетной техники.

В 2010 году региональное правительство заявляло о планах создания на базе завода технопарка на площадке, освобождаемой от старых цехов. Ранее СМИ писали, что под технопарк завод планировал выделить 12,7 га. В 2014 году “Ъ” сообщал, что «Омскагрегат» отказался от идеи создания технопарка и планирует развивать проект жилого микрорайона. Инвестиции в его возведение оценивались в 5 млрд руб.

Подробности — в материале “Ъ” «Омскагрегат» остановился на жилье»

Оксана Павлова