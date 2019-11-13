Санаторий Янган-тау взыскивает с главы крымского подразделения 7,43 млн рублей

Башкирский госсанаторий «Янган-тау» направил в арбитражный суд республики иск к директору дочернего санатория «Юбилейный» (Евпатория, Крым) Ренату Галимову. По мнению истца, менеджер должен выплатить предприятию 7,43 млн руб. Третьим лицом к разбирательству привлечена Контрольно-счетная палата республики (КСП). Рассмотрение дела назначено на 4 декабря.

По информации прокуратуры Башкирии, КСП установила в действиях руководства крымского санатория нарушения при освоении бюджетных инвестиций. «Директор санатория и его заместители неэффективно расходовали денежные средства на оплату перелетов, такси, питание, наем жилья, а также необоснованно начисляли стимулирующие выплаты на общую сумму более 7,4 млн руб.»,— отметили в надзорном ведомстве. Прокуратура потребовала, чтобы менеджмент возместил причиненный ущерб.

Ренат Галимов, по данным Kartoteka.ru, управляет ООО «Санаторий Юбилейный» с февраля 2018 года. Башкирскому государственному АО «Санаторий Янган-тау» принадлежит 100% уставного крымской здравницы, равного 766,9 млн руб. Крымский детский санаторий, специализирующийся на лечении кардиозаболеваний, был безвозмездно передан Башкирии в 2017 году властями Крыма. Республика внесла в уставный капитал предприятия в 2018 году более 730 млн руб.

Ирина Самойлова