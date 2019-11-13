На Дону экс-начальника поисково-спасательного подразделения осудили за хищения из бюджета

Каменский районный суд вынес приговор бывшему начальнику поисково-спасательного подразделения ГКУ Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море РФ» Евгению Кудрявцеву, обвиняемому в хищении вверенного имущества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Ему назначили два года условно.

Суд установил, что господин Кудрявцев вносил в ведомости ложные данные об эксплуатации спасательного судна, а выделяемое на эти цели топливо присваивал. Так он похитил бензин на общую сумму более 180 тыс. руб.

Дарья Голякова