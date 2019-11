Семь человек погибли при взрыве у здания МВД Афганистана в Кабуле

Как минимум семь человек погибло в результате взрыва автомобиля возле здания МВД Афганистана в Кабуле. Число жертв может вырасти, сказал начальник пресс-центра МВД Афганистана Нусрат Рахими.

«В 7:25 (5:55 мск) на улице Касим в 15-м районе Кабула взорван заминированный автомобиль, погибло семь мирных граждан, еще семь человек получили ранения»,— написал господин Рахими в Facebook.

BREAKING NEWS: Explosion reported near Interior Ministry's building in #Kabul. Details to follow. #Afghanistan pic.twitter.com/BtwKYn3BvH