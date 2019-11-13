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Семь человек погибли при взрыве у здания МВД Афганистана в Кабуле

Как минимум семь человек погибло в результате взрыва автомобиля возле здания МВД Афганистана в Кабуле. Число жертв может вырасти, сказал начальник пресс-центра МВД Афганистана Нусрат Рахими.

«В 7:25 (5:55 мск) на улице Касим в 15-м районе Кабула взорван заминированный автомобиль, погибло семь мирных граждан, еще семь человек получили ранения»,— написал господин Рахими в Facebook.

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