Губернатор Красноярского края принял отставку мэра Дивногорска

Мэр Дивногорска в Красноярском крае Егор Оль подал заявление об отставке по собственному желанию, сообщает пресс-служба краевого правительства. Пост главы города он занимал последние девять лет.

Губернатор Александр Усс принял отставку 66-летнего мэра и вручил ему знак отличия «За трудовые заслуги». «Дивногорск очень сильно изменился внешне и внутренне. Вы приложили много сил, чтобы сделать жизнь в городе комфортной для жителей. Спасибо вам за вашу работу»,— сказал глава региона на встрече «отставником».

В 1999 году Егор Оль занял должность заместителя директора департамента промышленной политики и развития предпринимательства администрации Красноярска, в 2000 году — директора ОАО «Красноярскстройматериалы». С 2002 по 2006 год он работал гендиректором ОАО «Дивногорский завод низковольтной аппаратуры».

В марте 2010 года избирался мэром Дивногорска. За него проголосовали 73% избирателей (9 тыс. человек). В 2015 году депутаты горсовета выбрали Егора Оля главой города по итогам конкурса. Срок его полномочий истекал летом 2020 года.

Юлия Сасевич