Водитель упавшей в горную реку машины получил срок за гибель пассажиров

В Республике Алтай суд рассмотрел уголовное дело о ДТП, в результате которого погибли один взрослый человек и двое детей. Инцидент произошел в июле 2019 года в Кош-Агачском районе. На горное дороге «УАЗик» упал в обрыв и опрокинулся в реку Кок-Су. Трое человек погибли, один пассажир получил увечья.

В отношении водителя автомашины, перевозившего людей сверх положенной нормы, правоохранительные органы завели уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекших гибель трех человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Суд рассмотрел дело и назначил обвиняемому два года и девять месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Илья Николаев