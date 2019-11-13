Хоккейная «Сибирь» потерпела второе подряд поражение на выезде

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» на выезде проиграл «Локомотиву» из Ярославля со счетом 0:2. Ворота новосибирской команды защищал Алексей Красиков. Вторую шайбу «Локомотив» забросил на последней минуте встречи, когда тренерский штаб «Сибири» заменил голкипера шестым полевым игроком. Это поражение для подопечных Николая Заварухина стало вторым подряд.

«Сибирь» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Команда набрала 32 очка за 24 игры. Следующие две встречи клуб тоже проведет на выезде: 14 ноября сыграет с «Торпедо» в Нижнем Новгороде, 16 ноября — с «Динамо» в Москве.

Илья Галагуз