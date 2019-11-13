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Сибирская политика

Парапланериста оштрафовали за несанкционированный полет над Кемерово

Западно-Сибирская транспортная прокуратура завершила проверку в отношении парапланериста из Кемерово, совершившего несанкционированный полет над городом. Как указывается в материалах прокуратуры, 9 сентября авиатор на принадлежащем ему параплане произвел полет по маршруту берег реки Томь — рынок Колос — бульвар Строителей. Вопреки требованиям закона пилот не уведомил о своем полете органы аэронавигации за что на него составили административный протокол по ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства). Дело поступило в органы Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу, который выписал парапланеристу штраф в 30 тыс. руб.

Илья Николаев


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