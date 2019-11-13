МЭА прогнозирует спад добычи нефти странами ОПЕК к 2025 году и рост к 2040 году

Международное экономическое агентство (МЭА) ожидает, что добыча нефти в странах ОПЕК снизится к 2025 году на 3,2% по сравнению с показателем 2018 года, до 36,2 млн баррелей. После 2025 года добыча начнет расти и к 2040 году достигнет 40,1 млн баррелей в сутки, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на ежегодный доклад World Energy Outlook. Активный рост добычи картеля обеспечат Ирак, а также Саудовская Аравия. На протяжении 2018–2040 годов доля ОПЕК в общемировой добыче нефти будет находиться в диапазоне 36–39%.

Мировой спрос на нефть к 2025 году вырастет на 6,6 млн баррелей в сутки и составит 103,5 млн баррелей в сутки. К 2040 году спрос вырастет до 106,4 млн баррелей в сутки.

Кроме того, эксперты МЭА оценили экспорт газа. Россия, согласно прогнозу, останется крупнейшим в мире экспортером СПГ до 2040 года. Также позицию крупнейшего экспортера газа будет занимать Катар, конкуренцию которому на протяжении прогнозируемого периода будут составлять Австралия и США.