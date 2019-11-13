Путин наградил Ротенберга, Потанина и Крутого

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Александра Невского гендиректора общества спортивных единоборств «Отечество» Бориса Роетнберга. Господин Ротенберг удостоен ордена за заслуги в развитии физической культуры и спорта, активную общественную деятельность, говорится в указе с подписью главы государства.

Также Орденом Александра Невсокого награжден композитор, члена Международного союза деятелей эстрадного искусства Игорь Крутой. Он удостоился награды за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства.

За большие заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I I степени президент и основной акционер ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин.

За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции присвоено звание Героя России космонавту-испытателю Сергею Прокопьеву. Он также получил звание «летчик-космонавт Российской Федерации».