Суд Дагестана продлил арест журналиста Гаджиева и двух других фигурантов дела

Советский районный суд Махачкалы продлил на два месяца срок содержания под стражей трех фигурантов уголовного дела о финансировании терроризма — журналиста еженедельника «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, соучредителя благотворительного фонда «Ансар» Абубакара Ризванова и уроженца Карачаево-Черкесии Кемала Тамбиева. Подробности сегодняшнего заседания сообщил «Черновик» (в малый зал суда был допущен лишь один представитель прессы). Ходатайство следствия рассмотрел судья Джалу Джалалов. Следователь республиканского управления СКР Надир Телевов заявил в суде, что именно этот срок необходим ему еще для проведения следственных и процессуальных действий, не уточнив, каких именно.

Абубакар Ризванов сообщил суду, что 11 ноября он объявил голодовку в знак протеста против оказываемого на него давления со стороны администрации СИЗО и бездействия прокуратуры.

Абдулмумин Гаджиев заявил о том, что он и Кемал Тамбиев содержатся в спецблоке СИЗО, в камерах для осужденных на пожизненный срок. Им ограничивают свидания до десяти минут (в отличие от всех других подследственных, которым предоставляется час), а перед встречей с адвокатами у них изымают написанные ими заявления и жалобы, и за отведенное время они не успевают написать новые заявления.

Адвокат Рашид Джафаров заявил также, что следователь Шамиль Валимагомедов угрожал его подзащитному Кемалу Тамбиеву физической расправой.

В начале сентября районный суд продлил срок содержания фигурантов дела под стражей до 13 ноября. Верховный суд Дагестана 7 октября отменил это постановление и направил ходатайство следствия на новое рассмотрение. Однако 15 октября районный суд принял аналогичное решение.

Юлия Рыбина, Махачкала