Меткомбанк может выплатить акционерам 288 млн рублей дивидендов за девять месяцев

Совет директоров ПАО «Меткомбанк» (Каменск-Уральский) рекомендовал акционерам направить 288 млн руб. на выплату дивидендов по итогам девяти месяцев 2019 года. Внеочередное собрание акционеров состоится 13 декабря, сообщается в документах банка. На каждую ценную бумагу предлагается выплатить 18 руб. В январе-сентябре 2019 года чистая прибыль Меткомбанка по РСБУ составила почти 1,2 млрд руб.

В документах банка сообщается, что по итогам шести месяцев 2019 года на выплату дивидендов направлено 376 млн руб. Согласно документам банка, размещенным на сервере раскрытия информации, уставный капитал банка разделен на 16 млн обыкновенных акций номиналом 1 тыс. рублей каждая (16 млрд руб.).

По данным «Интерфакс-Урал», бизнесмен Виктор Вексельберг долгое время контролировал почти 100% Меткомбанка, с конца 2016 года в число бенефициаров вошли партнеры господина Вексельберга.

Татьяна Дрогаева