Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн приедет с концертом в Екатеринбург

В Екатеринбурге 9 марта 2020 года состоится концерт немецко-шведской группы Lindemann. Группу создали фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн и основатель шведских групп Pain и Hypocrisy Петер Тэгтгрен.

Концерт пройдет в рамках тура в поддержку выхода нового альбома «F&M», говорится на странице концерта. Новый альбом представляет собой лирику на немецком. Концерт состоится в «Екатеринбург-Эксо», билеты начнут продавать 18 ноября. Помимо Екатеринбурга группа также приедет в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и Краснодар.