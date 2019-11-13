Троллейбусы опоздали на тендер

Администрация Саратова объявила о намерении провести повторный конкурс на закупку троллейбусов для нужд МУПП «Саратовгорэлектротранс». Первый конкурс на приобретение семи машин за 49,9 млн руб. был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. ЗАО «Тролза», участие которого ожидалось в тендере, также не подало документы. На предприятии объяснили, что это произошло по техническим причинам, и заявили о наличии в цехе двух машин в «практически собранном» состоянии. Эксперты считают, что других потенциальных участников конкурса могли остановить условия закупки.

В Саратове сорван первый аукцион на поставку троллейбусов для нужд муниципалитета. Как писал „Ъ“, тендер был объявлен комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту в конце октября. В техническом задании шла речь о закупке семи троллейбусов стоимостью 7,14 млн руб. каждый на общую сумму 49,98 млн руб. В техническом задании указано, что срок службы вагонов должен составлять не менее 10 лет, скорость — до 60 км/ч. Троллейбусы должны быть не ранее 2018 года выпуска, оборудованы системой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, тремя видео­камерами, «бегущей строкой». Кроме того, троллейбусы должны быть приспособлены для использования маломобильными группами граждан. Аукцион был назначен на 6 ноября, сбор заявок — до 5 ноября. Средства на закупку подвижного состава в сентябре этого года были выделены из бюджета Саратовской области.

В администрации Саратова пояснили, что на конкурс в течение установленного документацией времени заявок не поступило, в связи с чем было принято решение объявить электронный аукцион повторно. Однако, когда это произойдет, не уточняется.

• АО «Тролза» (ранее Завод имени Урицкого, или ЗиУ, входит в ГК «Букет») — крупнейший производитель троллейбусов в РФ, продукция представлена не только в городах России, где есть троллейбусное сообщение (86 населенных пунктов), но и за рубежом (Киргизия, Аргентина, Таджикистан). Доля на российском рынке — 78%. АО признано лучшим экспортером среди предприятий автомобильной промышленности России. Согласно «СПАРК-Интерфакс», 50% в АО — у саратовского ООО «Плещеево», принадлежащего Людмиле Прокоп. Убыток АО за 2018 год составил 130 млн руб. (в 2017 году — прибыль 73,05 млн руб.).

Ожидалось, что поставщиком станет энгельсский производитель троллейбусов ЗАО «Тролза», который с конца 2018 года испытывает финансовые трудности в связи с судебными исками и отсутствием ­заказов.

Застать на рабочем месте гендиректора АО «Тролза» Сергея Ключарева (занимает должность с июля этого года) „Ъ“ не удалось. Председатель профкома предприятия Людмила Букина пояснила „Ъ“, что завод подал заявку на участие в аукционе, но она не была принята «по техническим причинам». «Заявка не была доставлена в срок, поэтому мы не смогли принять участие в конкурсе,— пояснила госпожа Букина.— Но мы планируем принять участие в повторном конкурсе, когда его объявят. Сейчас на предприятии фактически собраны две машины для „Саратовгорэлектротранса“».

Напомним, на предприятии в начале этого года был введен режим простоя. Он неоднократно продлевался. По данным на начало октября, на предприятии работали 275 человек, 89 сотрудников в простое. С июня по сентябрь были сокращены 313 работников. В октябре этого года «Тролза» проиграла 1 млрд руб. БМ-банку — она выступала поручителем перед банком по долгам дочернего АО «Арно».

Сейчас региональные власти ведут переговоры с инвесторами, которые рассматривают возможность возобновления производства на предприятии. Наиболее вероятным из них называется АО «Трансмашхолдинг» (специализируется на производстве подвижного состава для железных дорог, городских транспортных систем). В холдинге информацию о переговорах не ­комментируют.

Ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов отмечает, что, если конкурс проводится лишь с целью поддержать конкретного производителя, то у контролирующих органов могут возникнуть вопросы, как к целесообразности самого конкурса, так и к его условиям, а значит, закупка может быть ­отменена.

По его мнению, для других производителей закупка может быть неинтересной из-за цены, недостаточной для других производителей. «Вовторых, производителей могли не устроить условия, от сроков подачи заявок и требуемого перечня документов до технических требований к продукции и порядка оплаты, так что не исключено, что к следующему конкурсу может потребоваться изменение условий, чтобы он состоялся. Втретьих, первый конкурс мог не состояться потому, что меняется отношение к общественному транспорту в стране, в том числе к троллейбусам, и производители это прекрасно видят. Как известно, в ряде городов сокращается троллейбусная сеть, делая выбор в пользу других видов транспорта, например, электробусов или машин на газомоторном топливе. То, что такое решение могут принять и здесь, исключать нельзя»,— считает господин Баранов.

Марина Ковалева