Инвесторам задают вычитание

Правительство Саратовской области предлагает ввести инвестиционный налоговый вычет на уплату налога на прибыль для компаний, реализующих проекты в регионе. Законопроект был одобрен на заседании комитета областной думы по бюджету, налогам, промышленности и собственности. Предполагается, что инвестор, работающий в реальном секторе экономики, сможет вернуть до 40% с расходов на приобретение, создание или модернизацию объектов основных средств третьей и четвертой амортизационных групп. Депутаты в целом одобряют законодательную инициативу, но считают, что норма будет работать в том случае, если перечень получателей льготы будет расширен.

Вчера на заседании комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности Саратовской областной думы депутаты одобрили проект областного закона «Об инвестиционном налоговом вычете», предлагающий новые меры поддержки для бизнеса. Заместитель министра экономики начальник управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности Елизавета Нечаевская отмечает, что законопроект предлагает реализовать право региона на установление инвестиционного налогового вычета в отношении расходов налогоплательщиков — налога на прибыль ­организаций.

Аналогичные законы, по ее словам, уже разработаны в 13 субъектах, в том числе в Свердловской и Калужской областях, Ханты-Мансийском АО и Ямало-Ненецком АО и ­Карелии.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, норма принимается для обеспечения инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории Саратовской области, «режима наибольшего благоприятствования».

По словам госпожи Нечаевской, проект устанавливает размер инвестиционного налогового вычета с налога на прибыль в размере не более 40% суммы расходов на приобретение, создание или модернизацию объектов основных средств третьей и четвертой амортизационных групп (имущество со сроком полезного использования от трех до пяти лет и от пяти до семи лет включительно).

По словам госпожи Нечаевской, правительство ожидает, что мера будет востребована. Льготы будут применяться к инвесторам, работающим в реальном секторе экономики: растениеводство, животноводство, рыболовство, производство лекарств, компьютеров, машин и оборудования. Компания сможет использовать вычет до 31 декабря 2027 года включительно.

В правительстве отмечают, что принятие законопроекта приведет в выпадающим доходам из областного бюджета в размере порядка 655,5 млн руб. ежегодно. Однако средства, по замыслу разработчиков, будут компенсированы за счет наращивания налогового потенциала: создания рабочих мест, роста зарплаты, роста выручки за счет продажи ­товаров.

Ранее законопроект уже был одобрен на заседании Общественной палаты Саратовской области.

Депутат Николай Семенец опасается, что область не получит роста налогов, предполагаемого разработчиками законопроекта. По его мнению, эту часть документа необходимо более детально проработать.

Депутат Дмитрий Ханенко считает, что необходимо расширить перечень объектов, с приобретения которых можно будет воспользоваться налоговым вычетом. По его словам, средства третьей и четвертой амортизационных групп — это мебель, компьютеры и некоторые виды станков, что с точки зрения получения вычета «не самая интересная позиция». «Я считаю, что действие вычета надо распространить на пятую, шестую и седьмую амортизационные группы (имущество со сроком полезного использования от семи до 20 лет. — „Ъ“). Тогда под действие закона попадет большая часть инвестпроектов и он начнет действовать»,— отметил господин Ханенко. Бояться выпадающих доходов, по его словам, не нужно. «Надо потратить усилия и средства, чтобы развить инвестиционный климат. Если инвестиционный климат разовьется, инвесторы будут вкладывать в нас средства»,— сказал на заседании комитета Дмитрий Ханенко.

Президент Торгово­промыш­ленной палаты Саратовской области Алексей Антонов говорит, что законопроект нужно принимать с последующей доработкой. «Любой законопроект, который уменьшает налого­облагаемую базу, а в данном случае это касается инвесторов, всегда приветствуется. Но сейчас мы уже видим, что те активы, на которые распространяется этот документ, в общем объеме инвестиций составляют порядка 1–2%: компьютеры, мебель и т.п. Конечно, бизнесу было бы интересно, если бы законопроект распространялся и на крупные позиции»,— отметил он. По словам господина Антонова, предпринимательское сообщество смущает еще и то, что пока не просчитан эффект от проекта закона, хоть министерство промышленности делало запрос по предприятиям и узнавало, на какие объекты предпочтительнее его распространить. «Мы обязательно обсудим его с предпринимательским сообществом, с министерством экономического развития, министерством промышленности и внесем поправки, необходимые для того, чтобы реально улучшить инвестиционную привлекательность региона»,— пояснил „Ъ“ Алексей Антонов.

Сергей Петунин