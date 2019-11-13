УБРиР сработал в убыток

УБРиР отчитался об убытке 6,4 млн руб. по итогам девяти месяцев 2019 года. В банке указывают, что убыток сформировался в связи со «значимой суммой переплаты по авансовым платежам налога на прибыль». До налогообложения прибыль составляла 157 млн руб.

ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) в январе-сентябре показал убыток в размере 6,4 млн руб., за аналогичный период прошлого года банк получил чистую прибыль 328,9 млн руб., говорится в промежуточном отчете компании. В документах отмечается, что прибыль банка за девять месяцев до налогообложения составила 157 млн руб.

Чистые процентные доходы банка выросли на 62,6%. (до 2,7 млрд руб.), комиссионные — на 18,7% (до 2,7 млрд руб.) за счет расчетного и кассового обслуживания, операционные расходы снизились на 17,5%.

В документе также сказано, что за девять месяцев 2019 года активы банка снизились на 8,1% и по состоянию на 1 октября 2019 составили 245,5 млрд руб. Капитал банка по итогам третьего квартала 2019 года составил 19,015 млрд руб., сократившись на 20,2%. «Руководство уверено, что в текущей экономической ситуации предпринимает все необходимые меры для поддержания устойчивости и роста бизнеса», — говорится в отчете.

В пресс-службе банка объяснили, что итоговый результат по прибыли обусловлен «значимой суммой переплаты по авансовым платежам налога на прибыль». «Также на прибыли сказалась отрицательная валютная переоценка, связанная с существенным укреплением рубля», — сообщили в банке. По итогам 2019 года УБРиР планирует показать прибыль, сопоставимую с 2018 годом. Тогда банк отчитался о прибыли 238,6 млн руб., что почти в четыре раза ниже показателя 2017 года. В банке также добавили, что прибыль до налогообложения за 10 месяцев этого года уже превысила 340 млн руб.

В УБРиР также отметили, что объем источников собственных средств с начала года практически не изменился (17,3 млрд руб.). Снижение капитала банка к девяти месяцам прошлого года в банке объяснили переоценкой субординированных займов и внедрением стандарта МСФО 9. «При этом уровень достаточности капитала банка выполняется с запасом: по состоянию на 1 октября 2019 норматив Н1.0 составляет 10,391% при нормативном значении 8%, Н1.2 составляет 7,014 % при нормативном минимуме 6%», — сообщили в банке.

УБРиР также отметил, что по основным бизнес-направлениям в банке наблюдается рост. С начала года на 7,1 млрд руб. (или 40%) вырос кредитный портфель физлиц за счет выдачи потребительских кредитов и ипотеки, объем вкладов частных клиентов, в том числе ИП, с начала года вырос на 6,7 млрд руб. (или 4%), а остатки на расчетных счетах юридических лиц увеличились на 2,4 млрд руб. (или 16%).

Татьяна Дрогаева