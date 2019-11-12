«Молот-Прикамье» наконец обыграл «Торос»

«Молот-Прикамье» в третий раз за 12 дней встречался в рамках чемпионата ВХЛ с нефтекамским «Торосом». Две предыдущие игры остались за клубом из Башкирии. Во вторник пермской команде удалось взять реванш. Первый период завершился вничью 1-1. Во второй двадцатиминутке «молотобойцы» вышли вперед, самым драматичным получился третий период. Гости не только отыгрались, но и вышли вперед 2-1 . И лишь сняв вратаря и получив численное преимущество «Молот» сумел сравнять счет за 50 секунд до сирены. Стоит отметить, что все три шайбы в составе пермяков забросил командированный из «Северстали» нападающий Сергей Купцов.

Для выявления победителя в матче был назначен овертайм. Автором победного гола стал Артем Прохоров. «Молот-Прикамье» победил 4-3 и поднялся в турнирной таблице с 19 на 16-ое место.