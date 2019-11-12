Задержан директор «Пермохоты»

Минприроды Пермского края подтвердило факт задержания руководителя ГКУ Пермского края «Пермохота» Николая Середы. «Окажем всестороннее содействие следствию» - отметили в пресс-службе Минприроды Пермского края. Какое силовое ведомство задержало чиновника, в министерстве не раскрывают. Чиновник якобы был задержан 11 ноября.

По данным Ura.Ru, господин Середа может быть причастен к организации незаконной VIP-охоты. По данным ИА «Местное время», он был задержан в кафе «Кофешоп» после получения крупной взятки в 300 тыс. руб. за покровительство охотпользователя.

Господин Середа возглавил ГКУ с 2008 года.