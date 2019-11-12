Мосгорсуд обязал «Чемпионат.com» удалить трансляции матчей РПЛ

Мосгорсуд удовлетворил заявление телеканала «Матч ТВ» о претензиях к «Чемпионат.com» из-за трансляции матчей Российской премьер-лиги (РПЛ), следует из карточки в базе суда. Мосгорсуд также постановил принять предварительные обеспечительные меры по данному заявлению — удалить трансляции матчей.

Мосгорсуд также обязал Роскомнадзор прекратить создавать такие условия, которые помогают «Чемпионат.com» размещать и распространять трансляции матчей. Само заявление было удовлетворено 7 ноября. С того дня у «Матч ТВ» есть 15 дней для подачи иска.

Пресс-служба интернет-издания заявила «РИА Новости», что «Чемпионат.com» по договору выступает партнером «Матч ТВ» по распространению матчей РПЛ и телеканал не обращался по поводу нарушения договора. Издание не знакомо с иском «Матч ТВ».