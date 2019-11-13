Здесь будет двор и сад

ПЗСП готовится приобрести второй за месяц крупный актив в Перми. Речь идет о почти 3 га в районе ДКЖ вблизи «Товарного двора», которые собирался застраивать «Стройконтракт-Партнер». Компания собирается построить крупный ЖК площадью 66 тыс. кв. м и 16 тыс. кв. м коммерческих площадей. По данным „Ъ-Прикамье“, при строительстве комплекса будут превышены коэффициенты плотности и высотности, и за это девелопер безвозмездно построит для муниципалитета детский сад. Эксперты считают площадку удачным мес­том, но отмечают ее транс­портные проб­лемы.



ООО «Стройконтракт-Партнер», победитель аукциона на право развития застроенной территории (кварталы №754 и 756а), ограниченной улицами Барамзиной, Учительской, Детской и Гремячинской, подписал соглашение с краевыми и городскими властями. Девелопер, планировавший построить на 2,85 га земли ЖК площадью свыше 66 тыс. кв. м, решил добровольно построить и отдать в муниципальную собственность детский сад, а также построить дороги и благоустроить близлежащие территории. Кроме того, ООО «Стройконтракт-Партнер» передаст в собственность края земельный участок ориентировочной площадью 0,2 га под строительство ул. Строителей.

Это уже пятое подобное соглашение застройщиков и властей. Напомним, ООО «Стройконтракт-Парт­нер» в 2016 году выиграло на муниципальном аукционе право развития застроенной территории (кварталы №754 и 756а). Участки относятся к зоне жилой застройки от четырех этажей и выше (Ж-1). Территория частично расположена в нормативной санитарно-защитной зоне автозаправочной станции, частично — в санитарно-защитной зоне железной дороги РЖД. Победитель торгов должен был расселить ветхие и аварийные дома площадью около 860 кв. м и подготовить проект планировки территории. Начальная цена актива составляла 19,066 млн руб., на участие в торгах было подано три заявки — от ООО «Стройконтракт-Партнер», ООО «Агрус» и АО «ПЗСП». Победителем признали «Стройконтракт-Партнер», предложившего стартовую цену. Согласно kartoteka.ru, ООО «Стройконтракт-Партнер» создано в 2016 году, компания занимается покупкой и продажей собственного недвижимого имущества, соучредители: Юрий Гилей (67%) и Сергей Южаков (33%), исполнительный директор ПЗСП.

Как выяснил „Ъ-Прикамье“, вскоре после подписания этого соглашения у территории сменится застройщик. ООО «Стройконтракт-Партнер» и АО «ПЗСП» заключили договор о намерениях, согласно которому в будущем акционерное общество сможет стать собственником участка под застройку в микрорайоне Парковом.

Как сообщил „Ъ-Прикамье“ соучредитель «Стройконтракт-Партнер» Юрий Гилей, о продаже участка говорить пока рано, так как земля еще не поступила в собственность компании.

Ранее компания уже намеревалась развивать площадку на Парковом: в 2011 году общество (ООО «Стройконтракт», входит в одно­именный холдинг, совладельцами которого являются братья Александр и Юрий Гилей) выиграло застройку квартала №746 у ДКЖ (2,77 га). Освоение этого и других кварталов позиционировалось городскими и краевыми властями во главе с экс-губернатором Олегом Чиркуновым как пилотное по реализации генплана и мастер-плана Перми. Здесь должны были появиться кварталы с периметральной застройкой и домами высотой в три и шесть этажей. После расселения аварийных домов и подготовки проекта участок у «Стройконтракта» выкупили структуры бизнесмена из Удмуртии Алексея Чулкина (здесь строят ЖК «Ньютон»).

Как рассказал господин Гилей, «Стройконтракт-Партнер» выполнил все обязательства по договору развития застроенных территорий (РЗТ), сейчас администрация утверждает проект и прочую документацию. «Только после этого нам передадут землю в собственность, и мы сможем ей как-то распоряжаться»,— пояснил господин Гилей.

«Стройконтракт-Партнер» и ПЗСП около двух лет назад заключили договор о намерениях, на основании которого общество рассматривает застройщика как приоритетного партнера в застройке территории. «Наиболее вероятный собственник этой земли, с моей точки зрения, ПЗСП»,— заявил Юрий Гилей.

Проект планировки, который «Стройконтракт-Партнер» уже разработал, предполагает мини-квартал, застроенный зданиями по периметру территории. Внутрь здания смогут заходить только собственники квартир, рассказал соучредитель компании. Внутренняя часть территории тоже будет использоваться исключительно собственниками дома. На первых этажах запланированы парковки и прочие необходимые объекты. Этой осенью «Стройконтракт-Партнер» обратился в городскую комиссию по землепользованию и застройке с заявлением об установке в кварталах №754 и 756а подзоны высотностью не более 17 этажей и повышением коэффициента плотности с 2,2 до 2,5. По словам господина Гилея, это связано с проектом планировки участка.

Юрий Гилей добавил, что в ПЗСП согласны с проектом застройки территории, в компании намерены его реализовать (это одно из условий договора между «Стройконтракт-Парт­нер» и ПЗСП).

В ПЗСП пояснили, что намерены возвести на этой территории порядка 66 тыс. кв. м жилья и 16 тыс. кв. м коммерческих площадей. «Планируем приступить к реализации проекта в конце 2020-го — начале 2021 года»,— добавили в компании.

Источник в краевом правительстве сообщил, что переход участка к ПЗСП согласован с властями. «ПЗСП — ответственный застройщик»,— отметил он. По его данным, ПЗСП собирается строить с превышением высотности и плотности. Компенсацией за это станет строительство объекта социальной инфраструктуры, отметил собеседник.

Напомним, недавно ПЗСП выкупил у ООО «Ива-Строй» (владельцы — топ-менеджеры «Финансового дома») участок под застройку на ул. Ушакова, 65 площадью 2,8 га.

Директор по развитию АН «Территория» Екатерина Пахомова считает площадку удачной для застройки жильем категории «стандарт плюс» или класса «комфорт». «Такое жилье здесь вполне уместно, и оно будет соответствовать ценовой политике. Это вполне интересная площадка, люди сюда поедут»,— уверена госпожа Пахомова. При этом экс­перт отмечает транспортные проблемы территории: в час пик дороги, ведущие сюда, загружены. «Есть планы по расширению ул. Строителей. Если их реализуют, то территория будет разгружена»,— добавляет госпожа Пахомова.

Евгения Ахмедова