Мэрия Перми готовит реформу земельного налога

Как стало известно „Ъ-Прикамье“, администрация города подготовила проект решения Пермской городской думы «О внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории Перми, утвержденное решением Пермской городской думы от 08.11.2005 № 187». Рассмотрение проекта планируется в декабре.

Как пояснили „Ъ-Прикамье“ в мэрии, проект подготовлен на основании изменений, внесенных в п/п 1 п. 1 ст. 394 Налогового кодекса РФ Федеральным законом от 29.09.2019 № 325 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ» и вступающих в силу с 1 января 2020 года.

Федеральным законом предусмотрено изменение ставки земельного налога для налогоплательщиков, использующих земельные участки, приобретенные (предоставленные) для индивидуального жилищного строительства, в предпринимательской деятельности.

Таким образом, если земельный участок, предназначенный для индивидуального жилищного строительства, используется не по целевому назначению, а фактически реализуется в предпринимательской деятельности, то налогоплательщик теряет право на применение пониженной налоговой ставки в размере 0,3%. Сейчас эту норму предлагается убрать. Источник в пермской власти пояснил, что очень сложно проконтролировать, какие участки под ИЖС используются в предпринимательской деятельности, а какие нет.

В мэрии отметили, что сохраняются все действующие льготы по земельному налогу. Кроме того, согласно п. 17 ст. 396 НК РФ, предусмотрено 10%-ное ограничение роста суммы налога, исчисленного за предыдущий налоговый период, для налогоплательщиков физических лиц. Действие данной нормы обеспечит постепенное повышение налоговой нагрузки для них.

По данным «Ъ-Прикамье», городские власти уже внесли в парламент законопроект, но вчера уже был отозван.