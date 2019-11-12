По итогам девяти месяцев текущего года в Ростовской области объем производства винодельческой продукции вырос на 9,2% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Об этом на пресс-конференции рассказала директор департамента потребительского рынка региона Ирина Теларова.

По данным департамента, всего было произведено порядка 320 тыс. дал (4,5 млн бутылок) винодельческой продукции. Производство винных напитков выросло на 39%, (2,1 млн бутылок), вина — в 1,9 раз (611,4 тыс. бутылок), вина с защищенным географическим указанием — в 2,9 раз (45,7 тыс. бутылок). Госпожа Теларова отметила, что от производства винодельческой продукции в областной бюджет поступило 86,6 млн руб., что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кристина Федичкина