Константин Перминов возглавил структуру белгородской ГК «Эфко»

Генеральным директором структуры белгородской ГК «Эфко» – ОАО «Эфирное» стал Константин Перминов, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Изменения датированы 11 ноября. На этом послу господин Перминов сменил Василия Савченко, возглавлявшего «Эфирное» с 2015 года. Ранее Константин Перминов руководил АО «Алексеевка Химмаш» и ЗАО «Алексеевский вагоностроительный завод», а также ООО «Технологии Белогорья».

По данным Кartoteka.ru, ОАО «Эфирное» зарегистрировано в Алексеевке в декабре 1992 года. Владелец компании – московское АО «ЭФКО Продукты питания», головная компания – EFKO FOODS PLC – зарегистрирована на Кипре. По итогам 2018 года выручка ОАО «Эфирное» составила 25,8 млрд руб., чистая прибыль – 43,4 млн руб.

О том, как компания создавала совместное предприятие с учеными - в материале «Ъ-Черноземье».

Ирина Лобанова