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Экс-президент США Джимми Картер перенес операцию без осложнений

Джимми Картер, 39-й президент США, перенес операцию по снижению внутреннего давления без осложнений, говорится в сообщении неправительственной организации Центр Картера.

«Картер останется в больнице для наблюдений до тех пор, пока это будет необходимо»,— заявили в центре. Других сообщений о состоянии здоровья 95-летнего господина Картера до его выписки из больницы не будет.

Джимми Картера госпитализировали в одну из больниц Атланты в понедельник 11 ноября. Он был президентом США с 1977 по 1981 год.

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