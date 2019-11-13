Gloria Jeans сменила главного

Экс-глава корпорации Victoria’s Secret Шарен Терни, отработав менее года гендиректором российской сети Gloria Jeans, покинула свой пост, оставаясь главой совета директоров компании. Отойти от операционного управления топ-менеджера мог вынудить основатель сети Владимир Мельников, который до сих пор занимается текущими делами ритейлера.



Информацию о том, что Шарен Терни покинула должность гендиректора Gloria Jeans, “Ъ” обнаружил в Kartoteka.ru. По данным ЕГРЮЛ, освободившийся пост заняла Алина Скиба, возглавлявшая в 2006–2013 годах АО «Глория Джинс». В 2011 году “Ъ” писал, что госпожа Скиба, занимавшая тогда должность операционного директора, владела небольшим пакетом акций Gloria Jeans с 2008 года. В компании сообщили “Ъ”, что госпожа Терни теперь занимает пост председателя совета директоров ритейлера. До прихода в Gloria Jeans она 16 лет проработала в Victoria’s Secret (крупный производитель женского белья).

Gloria Jeans основана в 1988 году Владимиром Мельниковым, сейчас включает 15 собственных и 200 партнерских фабрик и одноименную сеть розничных магазинов из 550 магазинов в России и странах СНГ. По данным «Infoline-Аналитики», выручка сети в 2018 году составила 47 млрд руб. без учета НДС. В 2019 году состояние самого владельца компании Владимира Мельникова Forbes оценивает в $700 млн.

Управляющий партнер Peregrine Capital Николай Габышев напоминает, что это была не первая попытка ритейлера привлечь иностранных управляющих: еще в 2008 году сеть приглашала к себе бывшего топ-менеджера компании Adidas Яспера Зиленберга.

Причина ухода госпожи Терни с поста гендиректора Gloria Jeans не объясняется. Опрошенные “Ъ” эксперты считают, что проблема в том, что основатель сети, нанимая для операционного управления менеджера со стороны, отказывается делегировать часть важных полномочий — в результате новому человеку сложно ужиться с таким методом управления. «Сильному руководителю сложно ужиться с собственником, который занимается операционной деятельностью компании»,— соглашается Николай Габышев.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что должность председателя совета директоров на данном этапе развития больше подходит Шарен Терни. Это позволит ей проконтролировать завершение тех стратегических преобразований, которые она запустила, будучи генеральным директором: развитие онлайн-продаж и омниканальной модели взаимодействия с покупателями, продолжает он.

Михаил Бурмистров полагает, что наибольшую актуальность для компании сегодня составляет именно развитие онлайн-продаж: компания объективно отстала от ряда конкурентов, запустив собственный интернет-магазин только в 2019 году. Ранее предполагалось, что Gloria Jeans готовилась к серьезной международной экспансии, но без сильного канала онлайн-продаж компания вряд ли сможет конкурировать с Wildberries или Ozon, если говорить о России и странах ближнего зарубежья, заключает господин Бурмистров.

«Возглавив совет директоров, она сможет содействовать повышению акционерной стоимости компании и помочь Владимиру Мельникову в подготовке к привлечению инвесторов»,— добавляет господин Бурмистров. Один из источников “Ъ” в инвестиционных кругах подтверждает, что Владимир Мельников активно ведет поиски нового партнера для дальнейшего развития бренда. Слухи о том, что господин Мельников ищет нового партнера или продает весь бизнес Gloria Jeans, появляются на рынке с упорной регулярностью, парирует другой источник “Ъ”.

Никита Щуренков