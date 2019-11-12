В Израиле появится памятник жертвам блокадного Ленинграда

Сегодня, 12 ноября, в Иерусалиме прошла церемония закладки памятника «Свеча памяти», посвященного жителям и защитникам блокадного Ленинграда (сентябрь 1941 — январь 1944 года). В мероприятии приняли участие мэр Иерусалима Моше Леон, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин, главный раввин России Берл Лазар, президент Евроазиатского еврейского конгресса Михаил Мирилашвили, глава Российского еврейского конгресса Юрий Каннер, посол РФ в Израиле Анатолий Викторов, президент фонда «Сколково», председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, ветераны Второй мировой войны.

Инициатива установки монумента принадлежит бывшему депутату израильского парламента Леониду Литинецкому, израильскому Союзу ветеранов Второй мировой и Объединению блокадников Ленинграда в Израиле. Деньги на установку памятника выделили Евро-Азиатский и Российский еврейские конгрессы, Еврейский национальный фонд «Керен Каемет ле-Исраэль», фонд «Керен ха-Йесод» и Виктор Вексельберг. Проект монумента был разработан российскими и израильскими скульпторами и архитекторами — Владиславом Маначинским, Анатолием и Ладой Черновыми и Уди Касифом. Памятник высотой 8,5 м и весом 680 кг будет выполнен из стали в виде стелы (свечи), на которой размещены символы Ленинграда и Израиля. Пламя свечи будет сделано из бронзы, в нем будут запечатлены силуэты людей, погибших во время холокоста и блокады Ленинграда.

«Этот памятник будет напоминать нам о героизме защитников и блокадников Ленинграда»,— заявил мэр Иерусалима. Он напомнил, что Израиль занимает второе место после Санкт-Петербурга по численности проживающих здесь блокадников.

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов считает, что памятник скрепляет «фундамент российско-израильских отношений».

«Этот монумент — "Свеча памяти" — будет светить в завтрашний день нашим детям, которые должны помнить, чтить и уважать подвиг предков и не допустить повторения подобных событий как Вторая мировая война»,— сказал “Ъ” Виктор Вексельберг.

«Один из главных законов у евреев — это благодарность,— заявил “Ъ” Михаил Мирилашвили.— Мы должны быть благодарны участникам Великой Отечественной войны, блокадникам, поэтому я счел своим долгом поддержать этот проект».

«Это новое свидетельство того, что подвиг и жертвы нашего народа в борьбе с нацизмом помнят и ценят далеко за пределами России,— сказал Юрий Каннер.— Важно, чтобы память о войне и холокосте жила не только в мраморе или бронзе, но и в сердцах».

Открытие памятника состоится 27 января 2020 года, когда в России отмечается День снятия блокады Ленинграда, а во всем мире — День памяти жертв холокоста. Планируется, что на открытии будут присутствовать президент России и премьер-министр Израиля.

Павел Коробов, Иерусалим