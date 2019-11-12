На торгах реализованы квартиры обанкротившегося «Рускобанка»

Российский аукционный дом реализовал на торгах квартиры в центре Петербурга, расположенные в особняке «Дом Демидовых».

На аукцион было выставлено три лота в доме на улице Белинского, 9А. все они были приобретены 67,3 млн рублей. Покупателем стало физическое лицо. В пресс-службе РАД добавили, что торги проводились в рамках ликвидации банка АО «Рускобанк».

Напомним, что ранее в рамках банкротства банка был продан офис площадью 1,2 тыс. кв. м на Всеволожском проспекте, 29 в Ленобласти.