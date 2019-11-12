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Борис Лозовский покинет пост декана журфака УрФУ в конце ноября

Директор департамента «Факультет журналистики» Уральского федерального университета (УрФУ) Борис Лозовский оставит должность в конце ноября, пишет Ura.ru. Как уточнил агентству господин Лозовский, выборы нового главы департамента еще не объявлены.

Борис Лозовский родился в 1948 году. В 1975 году окончил факультет журналистики Уральского университета и начал там работать. С 1985 по 1990 годы и с ноября 1993 занимает должность декана журфака. В 2007 году стал лауреатом премии Правительства РФ в области печатных СМИ. В 2016 году — лауреатом высшей награды Союза журналистов России «Золотое перо России» в номинации «Легенда российской журналистики».

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