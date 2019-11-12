Ночью в Ростове ожидается туман и морось

Ночью 12 ноября и утром 13 ноября 2019 года в Ростове ожидается туман видимостью 200-500 м и морось, сообщает пресс-служба Управления по делам ГО и ЧС.

«Во избежание дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана следите за соблюдением скоростного режима. Скорость должна быть безопасной и позволять водителю остановить автомобиль, избежав столкновения в случае внезапного появления препятствия на своем пути», — говорится в сообщении.

В Управлении также напомнили водителям о необходимости включать противотуманные фары.

Дарья Голякова