Семейный Новый год в рекламной кампании H&M Holiday

Горячий предновогодний сезон открывает H&M с новой коллекцией Holiday. «Пайетки — самый проверенный способ произвести впечатление, и в этом сезоне у H&M есть для этого несколько отличных вариантов. Но праздничная коллекция не может ограничиваться только нарядными платьями»,— говорит Мария Остблом, руководитель отдела дизайна женской одежды H&M. Помимо них в коллекцию также вошли уютные трикотажные костюмы, свитеры и многое другое. От плюшевого бархата и жаккардовых костюмов до сверкающего зеленого мини-платья со стразами в женской коллекции, до джинсовой куртки, чернильного смокинга и рубашки с узором пейсли в мужской.

Коллекция H&M Holiday уже доступна в магазинах и на сайте бренда. Таким образом, выбирать, в чем блистать в главную ночь года, можно заранее.