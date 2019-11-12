В Ростове преподавателя медицинского вуза подозревают во взяточничестве

В отношении старшего преподавателя кафедры физической культуры, лечебной физкультуры и спортивной медицины «Ростовского государственного медицинского университета Министерства здравоохранения Российской Федерации» возбудили уголовное дело о получении взятки и служебном подлоге (по ч. 3 ст. 290, ч. 1 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

По версии следствия, подозреваемая сообщила студентам двух групп второго курса, что им необходимо передать ей за проставление зачета по 2 тыс руб. Затем староста одной из групп передала ей деньги в сумме более 30 тыс. руб. и зачетные книжки студентов, а преподаватель проставила в них и в ведомости отметки о сдаче зачета.

Дарья Голякова