Иордания заявила о предотвращении терактов против американских и израильских дипломатов

Иорданские СМИ сообщили, что в одном из судов страны начато рассмотрение дела, в рамках которого два человека обвиняются в подготовке терактов против сотрудников посольств Израиля и США в Иордании. Иорданские спецслужбы задержали этих людей в конце июля. Сообщается, что они были последователями запрещенной (в том числе и в России) террористической группировки «Исламское государство» и планировали нападения с использованием автомобилей, огнестрельного и холодного оружия.

В ходе первого заседания, которое состоялось в минувшее воскресенье, обвиняемые не признали вину, после чего суд объявил перерыв до рассмотрения свидетельских показаний. Обвинение полагает, что фигуранты дела действовали исходя из призыва недавно ликвидированного лидера организации Абу Бакра аль-Багдади, который призывал своих сторонников преследовать по всему миру всех, кого он считал врагами ислама.

Евгений Хвостик